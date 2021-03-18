Автомобильный сайт Дром поинтересовался у водителей«Какого производства был ваш первый автомобиль?» Во всероссийском опросе приняли участие 17 328 человек.

В Хабаровском крае82,3% опрошенных получили первый опыт вождения на японском праворульном автомобиле. На втором месте –отечественный автопром, набравший 14,6% голосов хабаровчан. С большим отрывом следует вариант «японский леворульный» – 1,7%.Остальные варианты набрали менее 1%.

Среди федеральных округов выделился Дальний Восток, где лидируют, в качестве первых,японские праворульные машины. В Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Воронежской области популярнее в 2,5-3,5 раза, чем в среднем по стране немецкие производители для новичков. Соответствующий вариант набрал от 10 до 15% в этих регионах. В целом, голоса во всероссийском опросе распределились следующим образом: «российский/советский» – 47%, «японский праворульный» – 39%, «японский леворульный» – 5%, «немецкий» – 4%, «корейский» – 2% и «другой» – 3%.

«Первая машина – карбюраторная девяточка 1997 года, на тот момент ей было всего 11лет… Сыпалась постоянно, чаще стояла сломанная, чем ездила.Рекорд езды без поломок – месяц.Но сколько же эмоций она подарила… После девятки купили тринадцатилетнею Trueno АЕ111 и это было невероятно: оказывается, автомобиль может ездить без постоянных поломок и приносить удовольствие от вождения. Но опыт владения девяткой все равно считаю очень нужным, и начинать путь автолюбителя рекомендую именно с «тазика», – поделился один из участников опроса.

Всероссийский опрос проводился с 9 по 15 марта 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие более 17тысяч человек.