Всего около 200 сотрудников АО «ХСЗ» прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинация проводилась в добровольном порядке с учетом противопоказаний для введения препарата и под наблюдением врачей. Ещё 75 человек были привиты во 2 поликлинике Хабаровска. В настоящее время более 50% штата предприятия провакцинировано. Сотрудники получили соответствующие справки.
Всего в пандемию на заводе COVID – 19 переболело 9 сотрудников. Ситуация с заболеваемостью не сказалась на производительности труда.
— На больничном постоянно находится в среднем около 30 человек. Этот показатель сохранялся на протяжении пандемии и был таким до этого периода.
На нашем заводе работают около 80 человек в возрасте 60+. Они были переведены на режим удаленной работы, — отметил начальник управления персоналом АО «ХСЗ» Олег Старогородцев.
Всего на АО «ХСЗ» трудится 587 человек. Около 60% занято в цехах.
Эта запись была опубликована 18.03.2021в 13:19. В рубриках: Медицина.
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