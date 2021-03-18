Всего около 200 сотрудников АО «ХСЗ» прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19. Вакцинация проводилась в добровольном порядке с учетом противопоказаний для введения препарата и под наблюдением врачей. Ещё 75 человек были привиты во 2 поликлинике Хабаровска. В настоящее время более 50% штата предприятия провакцинировано. Сотрудники получили соответствующие справки.

Всего в пандемию на заводе COVID – 19 переболело 9 сотрудников. Ситуация с заболеваемостью не сказалась на производительности труда.

— На больничном постоянно находится в среднем около 30 человек. Этот показатель сохранялся на протяжении пандемии и был таким до этого периода.

На нашем заводе работают около 80 человек в возрасте 60+. Они были переведены на режим удаленной работы, — отметил начальник управления персоналом АО «ХСЗ» Олег Старогородцев.

Всего на АО «ХСЗ» трудится 587 человек. Около 60% занято в цехах.