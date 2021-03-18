По состоянию на 1 января текущего года они превысили 2,5 миллиарда рублей. О положении дел с оплатой коммунальных услуг жителями краевой столицы рассказали в городском управлении ЖКХ.

Как показывает анализ дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги перед управляющими организациями, она неуклонно нарастает. Если на начало 2019 года хабаровчане не уплатили за тепло, свет, газ и прочие блага 2 миллиарда 336 миллиона рублей, на 1 января 2020-го — 2 миллиарда 402 миллиона рублей, то на январь 2021-го задолженность выросла до 2 миллиардов 511 миллионов рублей.

«Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности имеют долги по платежам за содержание и ремонт жилья с учетом капитального ремонта – 53,7 %, а также холодного водоснабжения и водоотведения – 26,1 %», — отметили специалисты.

По данным статистики, жилищно-коммунальные услуги, оказанные им, в 2018 году добросовестно оплачивали 97,4 % жителей краевой столицы, в 2019-м — 97,7 %, а в 2020-м — 97,2 % горожан.

По мнению аналитиков, основной причиной снижения процента сбора платежей от населения в минувшем году явилось то, что в период борьбы с распространением коронавируса был объявлен мораторий на взыскание пеней и приостановление поставки коммунальных услуг в связи с наличием задолженности, что повлекло за собой снижение оплаты за ЖКХ. Для погашения дебиторской задолженности жилищные организации вынуждены идти на крайние меры и грозить горожанам отключением канализации. С неплательщиками работают индивидуально, регулярно вызывая их на заседания административных комиссий. Многие должники подписывают документ, предоставляющий рассрочку погашения долга, но в остальных случаях проблему приходится решать через суд. В 2018 году было подано 8 тысяч 812 исковых заявлений на сумму в 556 миллионов рублей, в 2019-м — 14 тысяч 647 исков на 924 миллиона рублей, а в 2020-м (из-за ограничений, связанных с пандемией) — 13 тысяч 718 исковых заявлений на 836 миллионов рублей. Эта работа приносит ощутимые результаты: в пользу управляющих компаний в 2018-м было взыскано 314 миллионов рублей, в 2019-м — 351 миллион рублей, в 2020-м – 332 миллиона рублей.

«Жителям многоквартирных домов нужно понимать, что если они будут копить долги за жилищно-коммунальные услуги, это приведет их к серьезным проблемам в будущем – например, они не смогут получить причитающуюся им субсидию или пережить массу неприятных моментов в суде, который обязательно взыщет с неплательщиков недополученные средства», — сказала начальник отдела городского управления ЖКХ Елена Полежаева.

Она подчеркнула, что рост дебиторской задолженности населения пагубно влияет на финансово-экономическое состояние управляющих и ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, значительно снижает их возможности в выполнении своих функций.

Напомним, что в Хабаровске неприятности ждут и неплательщиков по имущественным налогам. На днях у хабаровского предпринимателя, накопившего налоговых долгов на 870 тысяч рублей, судебные приставы арестовали легковой автомобиль.