Первый подтвержденный случай Covid-19 в Хабаровском крае был зафиксирован в середине марта 2020 года. Он был завозным. О том, как прошел этот год борьбы с пандемией, сегодня на пресс-конференции кратко рассказали медики, эксперты и представители власти.

— Мы хорошо помним начало развития ситуации. Жители Хабаровска тогда вернулись из-за границы. Они были в странах Латинской Америки и возвращались домой транзитом через Италию. Подтвержденный тест мы получили 17 марта и внесли его в базу данных. Лечение началось своевременно. 19 числа эти сведения были опубликованы на портале «Стопкоронавирус». Тогда мы получили сразу три случая коронавируса в Хабаровском крае, — рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава РФ в ДФО Анна Кузнецова.

Вторым городом на коронавирусной карте Хабаровского края в 2020 году стала Советская Гавань. За время пандемии в регионе диагноз Covid-19 был поставлен почти 50 тысячам жителей региона. Сегодня ежедневный прирост сохраняется на уровне 50-60 случаев. За время пандемии в регионе от вируса скончались 322 человека.

— Коронавирус от нас никуда не делся. Люди, к сожалению, продолжают болеть и умирать. В базу данных и на портале «Стопкоронавирус» попадают случаи, когда Covid-19 стал первопричиной гибели человека. Мы фиксируем эти случаи, придерживаясь четких рекомендаций Минздрава РФ и ВОЗ. Но, вирус опасен и тем, что запускает хронические заболевания. И нам известны случаи, когда после выписки из больницы люди умирали от других заболеваний: сердечных приступов, сосудистых патологий. Науке еще предстоит большая работа, чтобы установить те или иные причинно-следственные связи влияния Covid-19 на организм человека, — отметил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов

Он также рассказал, что по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева в регионе в этом году будет учреждена награда «За борьбу с Covid-19». Её получат как врачи, так соцработники, волонтеры, учителя. Это будет отдельное событие.

Также на пресс-конференции министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко сообщил, что на этой неделе произошло очередное сокращение коечного фонда для лечения больных с коронавирусом.

— Если в пик нагрузки, который у нас был в ноябре-декабре 2020 года, количество развернутых коек достигало 3318 в 22 медорганизациях края, то сейчас это число сокращено почти в 4 раза. И коечный фонд составляет 763 койки в 14 медицинских организациях. Мониторим ситуацию ежедневно. Решения по коечному фонду принимаем оперативно, — сообщил Юрий Бойченко.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что новых штаммов коронавируса (британского или южноафриканского) на территории Хабаровского края не выявлено. При этом отметили, что лабораторно уже доказана эффективность вакцины «Спутник V» и от новых штаммов коронавируса. Поэтому жителей края в очередной раз призвали не боятся слухов и прививаться во избежание угрозы заражения.