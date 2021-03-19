В правительстве Хабаровского края подвели итоги работы с обращениями граждан в 2020 году. Анализ показал, что в качестве канала коммуникации с органами власти граждане все чаще выбирают социальные сети. Только в официальный аккаунт врио губернатора Михаила Дегтярева в прошлом году поступило 9334 обращения. Жалобы от населения в таком формате принимают также министерства и ведомства края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Из поступивших обращений в 2020 году наибольшее количество вопросов относится к сфере ЖКХ, благоустройства территорий и содержания дорог. Также жители края часто обращаются за помощью в решении проблем доступности медицинской помощи, социальной поддержки и др.

— В данной работе главное не количество ответов на вопросы, а фактическое решение проблем. При этом мы должны не допустить нарушения законодательства, формализма, искусственного затягивания сроков и отписок по обращениям, — отметил первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин.

Он также назвал недопустимым, когда граждане для решения своих проблем обращаются в органы власти по несколько раз. Так, житель поселка Ванино трижды обращался в администрацию района с просьбой помочь ликвидировать свалку. Каждый раз, отвечая на обращение, администрация района устанавливала новый срок, однако данный вопрос не решался. По результатам выездной проверки специалистов главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, обращение поставлено на дополнительный контроль главой региона. В итоге свалка была ликвидирована.

Нередко жители края напрямую обращаются к руководству регионального правительства. Так, во время поездки в Амурский район к Михаилу Дегтяреву обратился педагог средней школы № 3 г. Амурска. Мужчина пожаловался, что его ученице отказали в присвоении статуса призера на Всероссийской олимпиаде школьников по физкультуре, а также не выплатили премию. Причиной стали антиковидные ограничения. По итогам данных поручений вопрос был решен положительно.