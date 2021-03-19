На Хабаровском трубном заводе (ХТЗ), который входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК, запущена новая производственная линия для выпуска гофрированных канализационных труб КОРСИС. Благодаря увеличению объемов производства сократятся сроки поставок трубной продукции заказчикам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили в краевом министерстве промышленности, Хабаровский трубный завод один из первых стал резидентом ТОР «Хабаровск». Сегодня предприятие успешно развивает свое производство на площадке «Ракитное». Компания заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока в 2016 году и получает всестороннюю поддержку органов власти, включая льготы по налогам на прибыль, имущество, аренде земельного участка.

Гофрированные полиэтиленовые трубы КОРСИС применяют для внутриквартальных, магистральных сетей в целях хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Трубы гибкие, но при этом у них высокая кольцевая жесткость, срок службы достигает 50-ти лет. Продукция завода использовалась в ходе реконструкции набережной в Комсомольске-на-Амуре, строительства космодрома «Восточный», прокладки наружных сетей промышленных предприятий ТОР «Хабаровск», строительства взлётно-посадочной полосы Хабаровского аэропорта.

В первом квартале 2021 г. компания планирует установку второй линии для производства трубы малого диаметра: 110-200 мм.

Напомним, что ранее в правительстве края состоялась рабочая встреча с генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эдуардом Черкиным, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего инфраструктурного обеспечения площадок территорий опережающего развития, адресной работы с инвесторами, обеспечение кадрами текущих и перспективных проектов.

На сегодняшний день с резидентами на всех площадках ТОР в регионе заключено 73 соглашения (40 в Хабаровске) на общую сумму инвестиций – 66,3 млрд рублей и планируемым созданием более 7,3 тыс. рабочих мест. По данным на начало марта, инвесторы уже вложили около 38 млрд рублей, создав 4 326 рабочих мест. К выпуску продукции приступили 34 резидента, в том числе – 21 в Хабаровске и 10 в Комсомольске-на-Амуре. Наиболее динамично развивается площадка «Авангард» в ТОР «Хабаровск», которая заполнена практически полностью. Вторая по востребованности — площадка «Ракитное».