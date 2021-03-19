В Хабаровске прошли очередные совместные рейды сотрудников комитета по управлению Железнодорожным районом города с судебными приставами и налоговой инспекцией. Цель — взыскать имущественные налоги с физических лиц по месту проживания «уклонистов», снизить недоимку по налоговым платежам в региональный и городской бюджеты. В результате этих мероприятий у двоих горожан, задолжавших государству, судебные приставы-исполнители арестовали личные транспортные средства.

Арест наложен на легковой автомобиль Toyota «Sprinter SE Vintage» 1996 года выпуска, принадлежащий бывшему бизнесмену. Мужчина не уплатил страховые взносы «за себя, как за индивидуального предпринимателя» и налог по упрощенной системе налогообложения в общей сумме 70 тысяч рублей. Предварительно арестованную машину оценили в 100 тысяч рублей.

Автомобиль второго «уклониста» (Volkswagen«Amarok» 2013 года выпуска), не уплатившего 82,1 тысячи рублей транспортного налога, судебные приставы-исполнители также арестовали и предварительно оценили в сотню тысяч рублей. Обе машины переданы должникам на ответственное хранение на 10 рабочих дней. Если в течение этого времени мужчины не погасят свои долги, авто будут изъяты и направлены на реализацию в Фонд имущества по Хабаровскому краю.

Отметим, что с начала 2021 года комитетом по управлению Железнодорожным районом проведено 7 совместных рейдов, проверено 39 должников, в результате чего в бюджет края возмещено 468,5 тысячи рублей.

В прошлом году в Хабаровске в ходе 138 таких рейдовых мероприятий была проведена работа с 3397 автовладельцами, не уплатившими своевременно транспортный налог. В результате в региональный и муниципальный бюджеты была возмещена недоимка в 1 миллион 286 тысяч рублей.

Как подчеркнули в комитете, наличие задолженностей влечет за собой начисление пени, назначение налоговыми органами требований, обращения в суд, возбуждение исполнительного производства, наложение ареста на имущество должника и ограничение выезда за пределы России. Избежать всех этих весьма неприятных ситуаций поможет своевременная уплата налогов.

Напомним, что на этой неделе у хабаровского предпринимателя, задолжавшего по налогам, судебные приставы арестовали легковой автомобиль марки «Toyota Camry».