Налог перестал действовать с 1 января 2021-го. Об изменениях, связанных с этим обстоятельством, рассказали в городском финансовом департаменте.

Всего на территории города зарегистрировано порядка 36 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и 5 тысяч самозанятых граждан. Несмотря на то, что единый налог на вмененный доход отменен с 1 января 2021 года, в муниципальную казну поступили платежи за четвертый квартал 2020-го и налоговые задолженности. Всего за два месяца текущего года МСП пополнили бюджет города на 200 миллионов рублей, что составляет порядка 20% от всех налоговых доходов. В связи с отменой ЕНВД перечисления в казну снизились на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом растут поступления по упрощенной и патентной системам налогообложения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Экономика МСП к настоящему времени активно восстанавливается. Более быстрыми темпами растут показатели сферы торговли, а промышленность и транспортная отрасль практически вышли на стабильный уровень», — отметили в городском финдепартаменте.

Для компенсации последствий пандемии COVID-19, уменьшения налоговой нагрузки и обеспечения стабильности субъектов МСП на федеральном и краевом уровне продолжают оказываться различные меры поддержки: льготные программы кредитования, пониженные налоговые ставки и другие. Кроме того, рассматривается вопрос о продлении действия муниципальных вспомогательных мер. Также специалистами финансового департамента проведен мониторинг бюджетной обеспеченности на одного жителя города (не путать со средней зарплатой). Она составляет 23,9 тысячи рублей – по доходам и 32,8 тысячи рублей – по расходам.

Напомним, что в Хабаровске проходит бизнес-перепись, которая поможет оценить реальное положение дел в этом секторе экономики.