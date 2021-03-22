В Хабаровске форум владельцев франшиз объединил около 80 участников и 15 владельцев франшиз из Хабаровского края, Владивостока и Благовещенска. Организаторы форума — правительство края, краевой центр «Мой бизнес».

— Франчайзинг – это одно из пакетных решений, которое может помочь как начинающему, так и действующему предпринимателю развивать бизнес, он набирает обороты и в некоторых регионах финансово стимулируется. Для нас это повод задуматься, почему бы и в Хабаровском крае также не поддержать предпринимателя? Будем думать, считать – ничего невозможного нет. Прошлый год был достаточно сложным, и правительство края, и краевой центр «Мой бизнес» прикладывают много усилий, чтобы малые и средние предприятия могли восстановиться и развиваться. Наш форум как раз максимально способствует достижению этих целей, — подчеркнул в своем выступлении и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Среди владельцев франшиз как опытные бизнесмены, открывшие сеть предприятий по всей стране, так и новички, недавно освоившие искусство франчайзинга. Представлены были и хабаровские бренды.

— Нашей компании 19 лет. Бизнес начался с мультибрендового магазина кофейного оборудования для ресторанов, офисов и дома. Благодаря франчайзингу сейчас у нас свое производство по обжарке кофе, сеть из 37 специализированных кофе-магазинов в разных регионах страны, — рассказал хабаровский предприниматель Владимир Ткалич.

— Мой бизнес начался в 2018 году: я искала для своего ребенка подходящую танцевальную секцию, не нашла, и поскольку по роду занятий хореограф, решила сама написать программы для детей разного возраста и собрать группы. Желающих отдать своих детей в наши группы оказалось так много, что бизнес сразу стал успешным. А после того, как была обкатана вся модель, пришла мысль упаковать свой опыт во франшизу, и теперь в наших планах открытие групп во Владивостоке, Южно-Сахалинске, а также, возможно, в Комсомольске-на-Амуре, — поделилась своей историей успеха предпринимательница Оксана Кулунчакова.

Форум позволяет тем, кто планирует работать по франшизе, получить базовые знания, задать вопросы опытным франчайзерам и франчайзи, прицениться к рынку или найти будущих партнеров.

Как подчеркнула руководитель краевого центра оказания услуг «Мой Бизнес» Антонина Потапова, для новичков самый сложный вопрос – грамотный выбор франшизы, правильная оценка перспектив этой бизнес-модели и своих возможностей. Сейчас наиболее популярные направления: детское образование, индустрия красоты и IT.