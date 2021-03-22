В школах Хабаровского края начались весенние каникулы. Которые продлятся по 28 марта. В течение недели 300 школьников смогут отдохнуть в «Созвездии», лагерях «Шарголь» и «Металлург». Также организована работа 224 лагерей с дневным пребыванием, охват которых составляет более шести тысяч детей.

— Во время каникул школьники заняты в профильных объединениях и отрядах, индивидуально готовятся к экзаменам вместе с педагогами. Более 17 тысяч детей поучаствуют в краевых и всероссийских мероприятиях различной направленности, организованных Региональным модельным центром. Среди них: краевая неделя «Музей и дети», робототехнический фестиваль «Робофест — Хабаровский край», научно-практическая конференция «Шаг в будущее» и другие, — сообщили в министерстве образования и науки края.

В профильном ведомстве также отметили, что для 743 воспитанников детских домов во время каникул пройдут конкурсы, викторины, квесты, кинопоказы, кулинарные поединки, подвижные игры на свежем воздухе. Запланирована работа кружков, секций, мастер-классов, организованы выезды в кинотеатры, музеи, бассейны, краевой цирк. 53 воспитанника проведут каникулы в гостевых семьях.

Кроме того, 110 школьников из 13 районов края отдыхают на весенних каникулах во Всероссийских детских центрах «Артек» и «Океан». С начала года на профильных сменах «Океана» уже побывали 139 ребят, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Первоочередное право на поездку предоставляется детям, чей отдых не состоялся в 2020 году.