Сегодня в краевой столице стартовал прием заявок от коммерсантов, желающих поучаствовать в открытом муниципальном конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов весной и летом 2021 года. Подать документы можно в городское управление торговли, питания и бытового обслуживания в период с 23 марта по 15 апреля включительно. Непосредственно сам конкурс будет проходить 23, 26 и 27 апреля 2021-го. Предпринимателям предстоит побороться более чем за 700 точек под свои лотки. Также в каждом из районов краевого центра предусмотрены торговые площадки под уличные кафе, а для хабаровских садоводов, дачников и огородников — под реализацию семян, рассады и собственного урожая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как отметила заместитель начальника городского профильного управления Ольга Щетинина, возможность получить право торговать на хабаровских улицах, площадях, бульварах, в парках и скверах сможет далеко не всякий из подавших заявку. Каждого претендента конкурсная комиссия будет оценивать индивидуально, по ряду серьезных критериев, главный из которых — отличная деловая репутация предпринимателя.

«Если в течение прошлых лет к его деятельности не было претензий, им не допускалось никаких нарушений в процессе торговли и он не получал замечаний от органов власти и правоохранителей, то его шансы одержать победу значительно вырастут по сравнению с конкурентами, допустившими недочеты в работе», — подчеркнула она.

Спикер отметила, что в минувшем 2020-м на конкурс также было выставлено более семи сотен мест, на которые претендовали около 1,5 тысяч предпринимателей. В результате победителями стали 710 конкурсантов. Заметим, что летняя уличная торговля традиционно стартует в Хабаровске 1 мая и завершается 1 ноября.

Полный перечень конкурсных мест для размещения нестационарных торговых объектов на весенне-летний сезон 2021 года опубликован в свежем номере газеты «Хабаровские вести» и размещен на станице городского управления торговли, питания и бытового обслуживания на официальном сайте администрации Хабаровска.

Напомним, что в Хабаровске выбирают лучшего бизнесмена. Хабаровская мэрия с 15 марта по 20 апреля 2021 года осуществляет прием заявок на участие в юбилейном 20-м конкурсе «Лучший предприниматель города Хабаровска».