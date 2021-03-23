О положении дел с этими инфекционными заболеваниями в краевой столице рассказали в горздраве. Как сообщила заместитель начальника отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Захарова, в период с 15 по 21 марта в Хабаровске зарегистрировано 4204 случая заболевания горожан острой респираторно-вирусной инфекцией — на 27 меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 9,5% во всех возрастных категориях, кроме детей от 0 до 2-х лет (+4,3%). Случаев гриппа не зарегистрировано», — сообщила она.

За этот же временной отрезок в городе отмечено 263 факта внебольничной пневмонии — на 47 меньше, чем за предыдущую семидневку.

«Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди лиц от 65 лет и старше — 91 человек, среди работающего населения в возрасте от 40 до 64 лет — 68 горожан, с 18 до 39 лет – 17 заболевших, среди детей и подростков — 87 пациентов. Госпитализировано 132 человека. В общей сложности с начала 2021-го внебольничной пневмонией заболело 6269 хабаровчан», — рассказала Татьяна Захарова.

COVID-19 также пока не оставляет в покое жителей краевой столицы, хотя постепенно сдает позиции. За минувшие сутки этот диагноз был поставлен 41 горожанину. Общее количество заболевших в Хабаровске с начала пандемии – 33760 человек, за этот период умерло 332 больных.

Как отметила Татьяна Захарова, в городе развернута широкая кампания по вакцинации населения от коронавируса.

«Препарат «Гам Ковид-Вак» в городе имеется: его хватит для привития 25290 человек. По состоянию на 21 марта первую дозу уже получили 22695 человек, вторую – 15529 человек. Поступление следующей партии вакцины ожидается к апрелю», — сообщила спикер.

Напомним, что привиться могут все взрослые. Для этого нужно быть здоровым, записаться на прием, иметь паспорт и полис ОМС.