Он продлится с 1 апреля по 31 мая текущего года. В программе – проведение 24 апреля и 22 мая традиционных весенних субботников. Мэрией уже подписан нормативный документ и утвержден план работ, в котором предусмотрены хозяйственные задачи для всех муниципальных структурных подразделений.

После продолжительной зимы краевая столица нуждается в генеральной уборке. Сотрудники городских предприятий и коммунальных служб рассчитывают в этом на помощь горожан: чистоту и порядок в городе, нашем общем доме, можно навести только совместными усилиями.

Как и всегда, намечены внушительные объемы необходимых работ, поэтому каждые руки — на все золота. Традиционно первоочередное внимание будет уделено ликвидации несанкционированных свалок – к началу двухмесячника их насчитали 88. Также предстоит привести в порядок 53 контейнерных площадки и отремонтировать 45 игровых детских, подновить фасады и цоколи жилых домов. Планируется навести чистоту и придать лоск 3173 хабаровским дворам, а также 26 городским паркам и скверам. Будут расчищены 95 бесхозных территорий, участки в районе полосы отвода железной дороги и близ гаражно-строительных кооперативов. Ямочный ремонт дорог (им в этом году планируется пройти более 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна), высадка 1124 деревьев и кустарников, разбивка 4 тысяч «квадратов» клумб и цветников, посев свежей травы на газонах, установка 2000 цветочных вазонов и подвесных конструкций — все это в планах проведения двухмесячника. Пристально следить за его ходом и соблюдением правил благоустройства Хабаровска будут специалисты городского управления административно-технического контроля.

Напомним, что в 2020 году в ходе двухмесячника по санитарной очистке города было разобрано и вывезено 213 несанкционированных свалок – вдвое больше намеченного.