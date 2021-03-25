Накануне их выгрузили с автовозов в депо МУП «ГЭТ». Как рассказал директор муниципального предприятия Виктор Брайков, в среду в краевую столицу поступили еще три белорусских троллейбуса АКСМ-321, которые на безвозмездной основе были переданы краевой столице ГУП «Мосгортранс» в конце 2020 года.

«Сейчас машины проходят техобслуживание, после которого будет проведена их обкатка. Только после этого они выйдут на линию. Водители для них уже есть, прошли необходимое обучение», — сказал он.

Сегодня на маршруте №1 уже работают пять троллейбусов, недавно привезенных из Златоглавой. Срок службы каждого составляет восемь лет. Они выполнены из высокопрочной оцинкованной стали, низкопольные, большой вместимости — до 115 человек (сидячих мест — 26), приспособленные для перевозки маломобильных граждан, неприхотливые в обслуживании. По словам Виктора Брайкова, хабаровские пассажиры хорошо отзываются о московских подарках, хвалят их за плавность хода и комфортный салон. Всего к 15 апреля в Хабаровск будет доставлено 20 троллейбусов, 8 из них уже в городе, еще 1 находится в пути в районе Иркутска, остальные ждут отгрузки. Нареканий к транспортной компании-доставщику у муниципального предприятия пока нет.

Стоит отметить, что новая техника позволит МУП «ГЭТ» экономить более 6 миллионов рублей в год на электроэнергии. Поиск запчастей для ее ремонта не составит труда.

Напомним, что сейчас администрация города совместно с краевым правительством ведет переговоры с «Мосгортрансом» о безвозмездной передаче Хабаровску 9 трамваев.