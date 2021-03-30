МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» почти в три раза — с 700 тысяч до 2 млн рублей — увеличил максимальный размер микрозайма для начинающих предпринимателей.

— Как правило, коммерческие банки и лизинговые компании с недоверием относятся к предпринимателям-новичкам, у которых нет еще солидной кредитной истории и соответствующего ликвидного залога. Поэтому ответственность поддержать тех жителей края, кто несмотря на пандемию решился открыть свое дело, ложится в первую очередь на государственные институты развития в регионах. 2 млн рублей – это оптимальная сумма для начинающих предпринимателей исходя из реальных потребностей в заемных средствах, — отметили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

В настоящее время максимальный срок предоставления микрозайма по программе для начинающих предпринимателей «Старт» составляет 2 года, процентная ставка не превышает 4,5 % годовых.

Для получения микрозайма до 700 тысяч рублей потребуется поручительство платежеспособного физического лица и залог имущества на сумму не менее 100 % от суммы микрозайма и процентов по нему.

Если сумма микрозайма превышает 700 тыс. рублей обязательное участие в сделке примет Гарантийный фонд Хабаровского края и поручится по обязательствам заемщика не более 50 % от суммы, при этом залоговое покрытие снижается до 80 %.

За более подробной информацией просим обращаться на бесплатный телефон «горячей линии» по вопросам поддержки предпринимателей и инвесторов 8 800 555 39 09, а также на сайт Центра «Мой бизнес» по ссылке https://moibizkhv.ru.