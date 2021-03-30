Пункты ожидания общественного транспорта «Глория», «Школа №52» и «Завод металлозаготовок» на сегодняшний день не отражают актуальную привязку к местности. Как пояснила начальник отдела городского управления промышленности, транспорта, связи Елена Калачева, в связи с несоответствием градостроительным особенностям и элементам планировочной структуры краевой столицы наименования трех остановок могут быть изменены.

«Остановка «Глория» располагается напротив школы №52. Точка ожидания транспорта с одноименным названием образовательного учреждения наоборот значительно удалена от школы, а завода металлозаготовок уже давно нет», — отметила она.

Предлагается остановке «Глория», расположенной на улице Суворова, присвоить имя «Школа №52», а остановочный пункт «Школа №52», находящийся на улицах Суворова и Малиновского, переименовать в «Улицу Суворова». Остановке «Завод металлозаготовок», находящийся на улице Узловой, дать новое название — «Улица Узловая».

Сейчас проводится изучение мнения жителей по этому вопросу. Пожелания и предложения принимаются до 31 мая 2021 года. Свою точку зрения хабаровчане могут представить в городское управление промышленности, транспорта и связи по электронной почте upts@khv27.ru или в письменном варианте по адресу: 680021, г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 42. Также можно будет проголосовать на официальном сайте мэрии: опрос стартует в первых числах апреля.

Напомним, что очередная партия троллейбусов доставлена из Москвы в Хабаровск.