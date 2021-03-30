31 марта в Дальневосточном университете путей сообщения пройдет сессия образовательной площадки «Молодые лидеры Хабаровского края», организованной региональным отделением общественной организации «ОПОРА России». Цель проекта — обучение молодежи азам бизнеса, профориентация, саморазвитие.

«Наше мероприятие рассчитано на подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из малообеспеченных семей, и направленно на увеличение интереса к началу и ведению собственного дела, выбору профессии. Проект состоит из мастер-классов известных спикеров города, бизнес-тренеров по темам: основы предпринимательской деятельности; деловое общении; профориентация и саморазвитие», — отмечают организаторы.

В марте 2019 в ДВГУПСе состоялось первое мероприятие в рамках образовательной городской площадки «Молодые лидеры Хабаровска». Данное событие собрало более 200 подростков, которые прослушали лекции о публичных выступлениях, командообразовании, управлении эмоциями в конфликтах, выборе идеи для бизнеса. Мероприятие в 2021 году состоится 31 марта с 13.30 в стенах ДВГУПС (ул. Серышева, 47). Церемония открытия запланирована на 14.00.

Напомним, что на выходных в краевой столице состоялся бизнес-форум, посвященный онлайн-продажам. Мероприятие объединило несколько десятков успешных и начинающих предпринимателей.