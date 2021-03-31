Ужесточение контроля над недобросовестными застройщиками и принципиальность органов власти – залог скорейшего решения проблемы обманутых дольщиков. Об сегодня в ходе очередного заседания специализированной рабочей группы заявил врио губернатора Хабаровского края.

К участию в нем были приглашены представители инициативных групп участников долевого строительства, главы краевого центра и Хабаровского района – здесь сосредоточено большинство проблемных объектов, министры краевого правительства, юристы и руководители компаний – застройщиков, нарушающих договорные обязательства перед жителями региона.

На совещания речь шла о принимаемых мерах, направленных на завершение строительства малоэтажных домов №6 и №7 по ул. Тихоокеанской застройщика ООО «Свой дом», домов,возводимых ООО «Город», ООО «ЖилСтройМонтаж», ООО «ТрансСтройМонтаж» и жилого комплекса в с. Тополева ООО «Гринвилль». Также на заседании рассмотрен ход достройки жилого дома по ул. Панфиловцев, возводимый ООО «Застройщик-ДВ», многоэтажного жилого дома по ул. Кара Маркса, жилых домов по ул. Хорышева и жилого дома по ул. Воронежской.

Дольщики обратили внимание на то, что отсутствует регулярная обратная связь от учредителя ряда компаний Алексея Коломейца, а работы по возведению жилья ведутся крайне медленно, на некоторых объектах отсутствует охрана.

Михаил Дегтярев, выслушав претензии со стороны дольщиков к застройщикам обратил внимание мэра Хабаровска, на то, чтобы администрация активнее включилась в процесс помощи гражданам в решении проблем в достройке жилья.

– Мы видим финансовые потоки застройщиков, пожалуйста, не надо никого обманывать. Вопрос восстановления прав участников долевого строительства должен быть решен в этом году, – сказал Михаил Дегтярев.

Генеральный директор ООО «Инженерно-консалтингового агентства «Стройэкспертиза» Егор Калинин рассказал о намерении достроить объект на ул. Карла Маркса. Для этого придется убрать уже возведенные конструкции и построить объект заново по существующему проекту.

– Инвестор для возведения жилого дома у нас есть, мы готовы в кратчайшие сроки. Там есть проблемы с земельными участками, на которых планируется застройка, но они решаемы. Мы готовы приступить к работам в течение двух месяцев, – сказал он.

В конце встречи Михаил Дегтярев дал поручение министерству строительства края и комитету государственного строительного надзора Правительства края подготовить документы по проблемным объектам и передать их в правоохранительные органы.