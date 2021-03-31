О ситуации с распространением этих инфекционных заболеваний в краевом центре сообщили в горздраве. Как отметила консультант отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерина Царева, в период с 22 по 28 марта в Хабаровске зарегистрировано 3676 случаев заболевания горожан острой респираторно-вирусной инфекцией — на 528 меньше, чем за предыдущую неделю (4204).

«Заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 21,3% во всех возрастных категориях. Случаев гриппа в городе не зарегистрировано», — сообщила она.

За этот же период времени временной отрезок в городе отмечено 260 фактов внебольничной пневмонии — на 3 меньше, чем за предыдущую семидневку (263).

«Больше всего заболевших по-прежнему отмечается среди горожан в возрасте от 65 лет и старше — 84 человека, а также среди детей и подростков — 80 пациентов. Среди работающего населения от 40 до 64 лет – 74 жителя краевой столицы, с 18 до 39 лет – 22 заболевших. Госпитализировано 140 человек. В общей сложности с начала 2021-го внебольничной пневмонией заболело 6529 хабаровчан», — рассказала Екатерина Царева.

COVID-19 также пока не хочет расставаться с горожанами. За минувшие сутки этот диагноз был поставлен 36 пациентам. Общее количество заболевших в Хабаровске с начала пандемии – 34050 человек, за этот период умерло 344 больных.

Как отметила начальника отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Захарова, в Хабаровске продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса.

«По состоянию на конец марта в наш город поступило 28032 дозы препарата «Гам Ковид-Вак». К 26 марта первую дозу уже получили 25258 человек, вторую – 18518 человек. В ближайшее время поступит очередная партия вакцины. Отмечу, что этот препарат зарекомендовал себя настолько хорошо, что уже используется более чем в сорока странах мира. Вакцинация от тяжелого, опасного для жизни заболевания COVID-19 внесена в национальный календарь прививок. Чтобы прервать течение пандемии и избежать ее повторения в будущем, необходимо сформировать у населения коллективный иммунитет. Для этого нужно провакцинировать не менее 60% жителей – в Хабаровске это около 287 тысяч человек. Те горожане, кто переболел коронавирусной инфекцией, знают, что длительное лечение от нее обходится недешево, а прививка делается совершенно бесплатно», — отметила Татьяна Захарова.

Напомним, что привиться могут все взрослые. Для этого нужно быть здоровым, записаться на прием, иметь паспорт и полис ОМС.