При содействии правительства Хабаровского края решена проблема поставок стеклянных медицинских ампул для крупнейшего на Дальнем Востоке производителя лекарственных препаратов. После перерыва отгрузка первых партий состоялась накануне.

В феврале этого года в министерство промышленности края обратилось руководство ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» с просьбой о содействии в решении проблемы. Сбой произошел у поставщиков на территории КНР в связи с острой нехваткой контейнеров и железнодорожных платформ. Одновременно с этим в Приморском крае был установлен новый порядок перехода грузов через пограничный переход Пограничный-Суйфэньхэ, что значительно ограничило передвижение автотранспорта.

— В сложившейся ситуации не представлялось возможным обеспечить на предприятии необходимый 3-х месячный запас ампул. Совсем недавно на складе оставался месячный запас ампул. Ежемесячно предприятие использует 22,5 млн. ампул. Они наполняются лекарственными препаратами, один из таких – Диксометазон, применяемый при лечении короновирусной инфекции, этот препарат производится только в Хабаровске и поставляется по всей России, остановка производства для нас недопустима, — пояснила исполнительный директор ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» Ирина Гусева.

При совместной работе краевого министерства промышленности и дальневосточного филиала ОАО «РЖД» удалось решить проблемные вопросы и наладить перевозку грузов по железнодорожным путям. Харбинская железнодорожная корпорация одобрила запуск поставок при том, что в настоящее время на станции Суйфэньхэ из-за антиковидных ограничений введён режим полного запрета на погрузку всех грузов назначением на станцию Гродеково до 9 апреля 2021 года.

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» является единственным производителем готовых лекарственных средств на Дальнем Востоке, большая часть номенклатуры которых относится к перечню жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также препаратов для лечения COVID-19. Производимая предприятием продукция поставляется как в центральную часть России, так и в медицинские учреждения Дальнего Востока. Предприятие осуществляет экспортные поставки лекарственных средств.