В Законодательной думе Хабаровского края приняли поправки в бюджет на 2021, а также плановый период на 2022-23 годы. Региональная казна пополнится на 6,8 млрд рублей. Большая часть средств дополнительных доходов будет направлена на модернизацию первичного звена системы здравоохранения, а также строительство и ремонт дорог.

— По предложению врио губернатора мы просчитали собственные налоговые и неналоговые поступления. Сумма увеличивается на 2,7 млрд рублей по нескольким направлениям. Значительная часть поступлений — 1,1 млрд рублей — это налог на прибыль. Кроме того, учтены дополнительные поступления из федерального бюджета. В результате работы органов исполнительной власти и лично Михаила Дегтярева, мы получили 4,1 млрд рублей федеральных средств. Краевые деньги будут направлены на обеспечение первоочередных социально значимых расходов. В первую очередь, это обеспечение прав обманутых дольщиков, питание школьников, модернизация системы здравоохранения, другие нужды, — сообщили министр финансов края Валентин Костюшин.

Всего на здравоохранение будет направлено около 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на строительство пяти ФАПов, амбулатории, а также ремонт действующих учреждений, закупку оборудования, спецтранспорта и обеспечение льготными лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. На строительство и ремонт дорог предусмотрено почти два миллиарда рублей. Из них 565 млн будет направлено на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также предусмотрены средства на создание пожарных частей в поселках Матвеевка Хабаровского района и Тумнин Ванинского района. На эти цели будет выделено 109 млн рублей. Еще 247,2 млн рублей направят в адрес Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Это необходимая часть краевого софинансирования в целях восстановления прав дольщиков. На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства предусмотрено 366 млн рублей. На предоставление социальной выплаты детям-сиротам в целях приобретения жилья запланировано 71,6 млн рублей.

На организацию бесплатного горячего питания в школах, согласно корректировкам, внесенным в бюджет, будет направлено 796 млн рублей. На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта – 226,6 млн рублей. 28,2 млн рублей направят на обновление материально-технической базы в сельских школах и малых городах. Еще 20 млн рублей пойдут на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Также предусмотрены деньги на поддержку фермеров, социальные выплаты и ремонт котельных в селах края.

Таким образом объем доходов краевого бюджета после принятых поправок стравляет 121,7 млрд рублей, вместо утвержденных в конце прошлого года 114,9 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы теперь составляют 83,3 млрд рублей вместо 80,6 млрд рублей, утвержденных на конец 2020 года. Соответственно на 6,8 млрд рублей выросли и расходы бюджета — 129,2 млрд рублей. Дефицит остался на прежнем уровне — 7,488 млрд рублей.