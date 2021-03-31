Сегодня в хабаровской мэрии молодым семьям начали вручать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. До конца этой недели в рамках подпрограммы «Жилье для молодых семей на 2021-2025 годы» их получат 84 семейства-претендента, в том числе 60 многодетных. Общий объем финансирования соцвыплат в рамках этой подпрограммы в 2021-м году составляет 130,63 миллиона рублей: 102,03 миллиона — средства федерального и краевого бюджетов, 28,6 миллиона – финансовая доля бюджета Хабаровска.

Отец троих детей 34-х летний хабаровчанин Вячеслав Митишов, проживающий на съемной квартире: «Заявку на участие в подпрограмме мы подали в 2019 году. До последнего не верили, что это сработает, но нам позвонили и сообщили, что нужно сдавать документы на получение свидетельства, а сегодня нам его вручили. Эти 1 миллион 825 тысяч рублей станут для нас огромным подспорьем – они позволят нам улучшить свои жилищные условия. Конечно, для покупки квартиры мы используем материнский капитал и вступим в ипотеку, но у нас появится свой, а не съемный, дом, о котором мы так долго мечтали». Мама троих детей хабаровчанка Ольга Лобастова, живущая с малышами в доме у сестры: «Не могу передать эмоции, которые я сейчас испытываю – для меня это чрезвычайно значимый момент в моей жизни. Год назад, подавая заявку на участие в подпрограмме, я и не надеялась, что это сработает, что шанс – реален, а теперь не верю своему счастью. Возьму ипотеку, использую материнский капитал и приобрету квартиру. Мы больше не будем никого стеснять и мои ребята смогут расти в комфортных условиях».

Как отметила начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта, на сегодняшний день в списке участников подпрограммы «Жилье для молодых семей» состоят 1348 претендентов. В 2021 году выплаты получат 84 семьи.

«В прошлом году по муниципальной подпрограмме «Жилье для молодых семей» суммы от 700 тысяч до 3 миллионов рублей (в зависимости от численности семьи) получили 196 семейств. На эти цели было выделено 245,91 миллиона рублей. Кроме того, по 11 заявкам предоставлены дополнительные социальные выплаты за счет средств городского бюджета при рождении (усыновлении) одного ребенка. Сумма составила более 1,3 миллиона рублей. В этом году количество семей, которым мы вручаем свидетельства, меньше, чем в 2020-м, но мы надеемся, что у нас появится возможность перераспределения денежных средств внутри программы (за счет тех семей, которые уехали из города, не дождавшись выплаты), и мы сможем расширить список получателей. Подпрограмма действует в Хабаровске с 2001 года. За это время свои жилищные условия, благодаря ей, улучшила тысяча семейств», — рассказала она.

Также спикер подчеркнула, что горожанам, которые сейчас получают свидетельства, необходимо реализовать их в течение не более 7 месяцев — приобрести жилое помещение из расчета не менее установленной нормы (в городе Хабаровске не менее 12 квадратных метров) на члена семьи или построить индивидуальный жилой дом.

Отметим, что для участия в подпрограмме «Жилье для молодых семей» необходимо, чтобы возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышал 35 лет, при этом она должна быть признана нуждающейся в жилом помещении на территории города. Кроме того, иметь доход, позволяющий получить кредит либо иные денежные средства, достаточные для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Напомним, что в Хабаровске идет прием заявок для участия в подпрограмме «Жилье для молодых семей» в 2022 году. Он продлится до 15 мая 2021 года. Подать документы можно в любое отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.