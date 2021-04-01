43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 58 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за последние сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 738 коек. Свободно 261. На лечении находится 7 тяжелых пациентов, 2 подключено к аппаратам ИВЛ.

Города и районы:

Хабаровск — 25

Комсомольск-на-Амуре — 7

Комсомольский район — 2

Имени Лазо район — 2

Хабаровский район — 1

Совгаванский район — 1

Бикинский район — 1

Охотский район — 1

Николаевский район — 1

Верхнебуреинский район — 1

Солнечный район — 1

Всего на лечении находится 2065 человек. В том числе 477 стационарно, 1588 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 641 случай Covid-19. 48 230 человек выздоровело.