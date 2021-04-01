43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 58 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за последние сутки.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 738 коек. Свободно 261. На лечении находится 7 тяжелых пациентов, 2 подключено к аппаратам ИВЛ.
Города и районы:
Хабаровск — 25
Комсомольск-на-Амуре — 7
Комсомольский район — 2
Имени Лазо район — 2
Хабаровский район — 1
Совгаванский район — 1
Бикинский район — 1
Охотский район — 1
Николаевский район — 1
Верхнебуреинский район — 1
Солнечный район — 1
Всего на лечении находится 2065 человек. В том числе 477 стационарно, 1588 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 50 641 случай Covid-19. 48 230 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 01.04.2021в 09:51. В рубриках: Медицина.
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