В правительстве Хабаровского края состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Его участники обсудили меры профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом, организацию прививочном кампании.

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, в Хабаровске уже зафиксирован первый случай присасывания клеща. Укушен ребёнок, а клеща в дом принесла собака с прогулки.

— В природе отмечается высокая численность клещей. Можно сказать, что в прошлый эпидсезон было исследовано более 3000 клещей, снятых с людей. Заражённость клещевым энцефалитом составила 0,9%. Считаем необходимым продолжать такие лабораторные исследования. Они показали свою эффективность, а люди этой услугой активно пользуются, — отмечает Татьяна Зайцева.

В прошлом году в учреждения здравоохранения края по поводу присасывания клещей обратилось около 6 тыс. человек, из них более 2 тыс. – дети. По данным Роспотребнадзора, за весь сезон было зафиксировано 5 случаев присасывания энцефалитных клещей. Жители городов и районов могут пройти добровольную вакцинацию от клеща в поликлиниках, районных больницах и их подразделения. Регионом заказано более 120 тысяч доз вакцины.

— Нами также произведена закупка иммуноглобулина. Часть препарата уже поступила в регион. Остальное поступит в ближайшее время. Никаких сбоев в этой части не будет. Необходимый запас будет сформирован, — сказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

На заседании также было отмечено, что в ближайшее время начнется обработка парков, скверов, кладбищ в городах и районах края. Эта мера наиболее действенна для уничтожения клещей.

Также участники комиссии отметили, что клещи являются разносчиками и таких заболеваний, против которых отсутствуют профилактические прививки. В 2020 году было зарегистрировано 18 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 69 случаев заболевания клещевым сыпным тифом.

После посещения леса, дачных участков специалисты рекомендуют тщательно осматривать возможные места присасывания клещей. В случае их обнаружения необходимо обращаться в травмпункты и другие медицинский организации.