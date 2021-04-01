Сегодня заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов провёл рабочую встречу с главными врачами больниц и поликлиник Хабаровска. Поводом стал ряд жалоб на портал www.golos27.ru в СМИ и социальных сетях на сбои в работе электронных сервисов, обеспечивающих возможность записаться к врачам онлайн.

— Коллеги, так быть не должно. Запись в поликлинику – это приоритет каждого медучреждения. Мы живём с вами в 21 веке и, как минимум, в городах люди должны иметь нормальную возможность записаться и к терапевту, и педиатру, и к узким специалистам через электронные сервисы, в том числе через портал «Госуслуги», — сказал Евгений Никонов.

Выяснилось, что ряд поликлиник в конце марта начали переход на новую информационную систему учёта и работы с пациентами. Программа на данный момент не интегрирована в региональные и федеральные электронные сервисы, поэтому и возникли сбои. Наибольший резонанс случился в поликлинике №8 г. Хабаровска, которая обсуживает микрорайон пос. им. Горького. Специалисты краевого «Медицинско-аналитического центра» в кратчайшие сроки должны помочь устранить неполадки.

— Все сбои необходимо устранить в кратчайшие сроки. Мы видим все жалобы и сигналы от населения, которые приходят. Я призываю всех руководителей в кратчайшие сроки на информационных стендах, на регистратуре, разместить мобильные телефоны главных врачей и общаться с пациентами, позитивно реагировать на их просьбы, — сказал Евгений Никонов.

Зампред краевого правительства поручил проработать вопрос организации работы в каждой поликлинике дежурного терапевта или педиатра, к которым в случае необходимости, на приём смогут попасть граждане без предварительной записи.

Также участники встречи обсудили ход вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае. С сегодняшнего дня поликлиники города приступили к вакцинации на дому маломобильных категорий граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут покинуть свои квартиры.

— У нас на сегодняшний день, по данным федерального регистра, вакцинировано 46876 человек. Запас вакцины, с учётом новых поставок, составляет более 19 тысяч доз. Давайте проводить вакцинацию активнее, использовать все формы работы, если будет потребность обеспечивать ту или иную поликлинику дополнительной вакциной, будем это делать максимально оперативно, — сказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Увеличить число бригад выездной вакцинации планируется с привлечением студентов и аспирантов ДВГМУ, специалистов «Института повышения квалификации» сотрудников здравоохранения. На сегодняшний день в Хабаровском крае работает около 50 пунктов вакцинации. Они развернуты как в прививочных кабинетах поликлиник, так и в «Уголках здоровья». На прошлой неделе дополнительные пункты вакцинации развернули в павильоне магазинах «Леруа Мерлен» на ул. Павла Морозова вакцинацию организовывает «Городская поликлиника №11», а на улице Тихоокеанской, вакцинацию, в том числе в выходные дни, проводит коллектив поликлиники «Городской больницы №10».