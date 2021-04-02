В Хабаровске состоялась встреча Михаила Дегтярева и Андрея Карташова. Стороны подчеркнули, что в 2020 году цифровизация в крае активно развивалась. Построено более 600 км волоконно-оптических линий связи. Доступ к скоростному интернету по программе «Цифровая экономика» получили 202 социально значимых объекта: школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, органы государственной власти и местного самоуправления и т.д.

Скоростной интернет сегодня доступен в 95 лечебно-профилактических учреждений региона. Построены современные оптические линии связи для 8 тысяч домохозяйств в городах и малых населенных пунктах края.

В 2021 году ПАО «Ростелеком» продолжит строительство оптики для дальнейшего подключения к интернету социально значимых объектов, а также домохозяйств, чтобы исключить цифровое неравенство. Поэтому на встрече обсуждали вопросы доступности цифровых услуг в небольших и удаленных населенных пунктах края.

— Нам очень важно, что Хабаровский край одним из первых в России станет пилотной площадкой для реализации второй фазы проекта устранения цифрового неравенства — «УЦН 2.0». Проект включает обеспечение высокоскоростным интернетом сел и деревень с населением от 100 до 250 человек, а также дает старт предоставлению услуг мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Людям будет доступна не только телефония, но и услуги мобильного интернета, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Базовые станции подключат по волоконно-оптическими линиям связи. Это обеспечит передачу данных на высокой скорости. Такое строительство уже начато в селе Кукан Хабаровского района. Для остальных идет проектирование.

— «Ростелеком» выступает партнером для жителей, бизнеса и государства, открывая новые возможности для жизни и развития за счет цифровых технологий, умных сервисов и мощной телеком-инфраструктуры. В Хабаровском крае проделана большая работа по созданию инфраструктуры связи и мы намерены ее продолжать. При поддержке правительства компания готова реализовывать в крае цифровые проекты, которые положительно отразятся на качестве жизни, — отметил Андрей Карташов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Руководство ПАО «Ростелеком» предложило для Хабаровского края ряд проектов по внедрению цифровых сервисов сфере ЖКХ, транспорта, здравоохранения и безопасности. Например, речь идет о создании региональной системы интеллектуального видеонаблюдения с включением в периметр школ, больниц, социальных учреждений. Это позволит повысить уровень безопасности, поможет оперативно реагировать на возможные инциденты.