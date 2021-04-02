В Хабаровске заработала собственная курьерская служба ВТБ по выдаче дебетовых карт. Получить свою карту ВТБ или стать клиентом банка можно не выходя из дома.

Сервис доставки дебетовых карт бесплатный. Получить дебетовую карту смогут жители следующих 30 городов страны, на Дальнем Востоке услуга доступна в Хабаровске и Владивостоке. Также в 68 регионах работает курьерская доставка зарплатных карт для сотрудников предприятий, находящихся на зарплатном проекте в ВТБ — эти карты доставляются непосредственно на территорию предприятий-партнеров.

На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск карты клиенту необходимо выбрать курьера в разделе «Способ доставки карты». После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей доставки. Курьеры привезут карту в удобное время в течение 1-2 дней после оформления заявки. Активировать карту, назначив ПИН-код, можно в ВТБ Онлайн сразу после получения карты.

«В прошлом году в связи с продолжающимся периодом самоизоляции мы организовали доставку дебетовых карт нашим клиентам. В связи с востребованностью услуги мы решили создать собственную курьерскую службу и сейчас активно тиражируем данный сервис в наиболее крупных городах России. Сейчас у нас работают уже более 400 сотрудников-курьеров в 30 субъектах. Все они оформлены в штат банка, что является более безопасным для клиента, так как курьеры работают с личными данными», — отметил Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Напомним, что в случае особой срочности клиенты банка могут выпустить цифровую дебетовую карту в ВТБ Онлайн и оплачивать ей покупки в интернете и на терминалах в магазинах и у курьеров, добавив в электронный кошелек на смартфоне. Клиентам ВТБ доступны цифровые карты на базе платежных систем Visa и Mastercard, а с 16 марта — цифровые карты «Мир».