Уже на этой неделе, в период с 15 по 18 апреля, на Амуре у Хабаровска прогнозируется ледоход. Весь период весенних паводков гидрологическая обстановка находится под круглосуточным наблюдением. По данным Дальневосточного УГМС, накануне в центральных и северных районах края наблюдались осадки в виде снега и мокрого снега. В результате понижения температуры процесс вскрытия рек замедлился.

На р. Уссури при вскрытии уровни воды достигли, а у отдельных населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. Пойма реки затоплена на глубину 1 — 2 м. В Вяземском районе река уже освободилась ото льда, в Бикинском, им. Лазо районах ледоход продолжается.

На Амурской протоке у с. Казакевичево наблюдается подъем на 103 см/сутки. Такие высокие уровни в последний раз наблюдались в апреле 1973года. Не исключена вероятность подтопления низких мест и дорог местного значения.

Отметим, что сегодня все звенья территориальной подсистемы РСЧС дополнительно отрабатывают совместные действия в случае возникновения высоких паводков в рамках всероссийских учений МЧС России. Региональный этап такой тренировки ежегодно проводится при активном участии правительства региона. С 13 по 15 апреля все муниципалитеты, спасательные службы, органы исполнительной власти края и другие ведомства, призванные бороться со стихийными бедствиями, еще раз проверят, насколько они готовы оперативно реагировать на возникающие угрозы и эффективно взаимодействовать между собой.