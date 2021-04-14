В правительстве Хабаровского края состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Его провел заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса большинство мероприятий и акций прошли в онлайн, а военные парады Победы в Москве и городах были перенесены на июнь.

В этом году эпидемиологическая ситуация позволит провести празднование Дня Победы в привычном формате

— Утверждён план проведения краевых праздничных мероприятий. 8 мая в краевом музыкальном театре состоится торжественный вечер, посвящённый 76-й годовщине Победы, 9 мая состоится парад войск Хабаровского гарнизона Восточного военного округа, шествие «Бессмертного полка», возложение цветов, праздничный салют, — сообщила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталья Гребенюк.

В военном параде участие примут 3750 человек и 159 единиц техники. Если позволит погода состоится и авиационный парад. В нём планируется задействовать 30 единиц авиации. Тренировки на площади им. Ленина начнутся 26 апреля. Они будут вечерними. Запланировано 3 репетиции с привлечением техники, в том числе 7 мая – генеральный прогон.

— В этом году все приглашения на парад будут именными. Мы будем учитывать факт вакцинации приглашенных гостей от COVID-19, либо высокий показатель титра на антитела к коронавирусу, — сообщила заместитель мэра Хабаровска Елена Лагошина.

Зампред краевого правительства Евгений Никонов попросил организовать вакцинацию ветеранов и граждан пожилого возраста, которые планируют принять участие в параде Победы на площади имени Ленина. Обсудили участники оргкомитета и проведение шествия «Бессмертного полка».

— На данный момент мы планируем очное проведение шествия. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит нам это сделать. К сожалению, коронавирус не пощадил одного из основателей и идейных вдохновителей всероссийского движения «Бессмертный полк», народного артиста СССР Василия Семёновича Ланового. В память о нём принято решение во всех городах начинать шествие «Бессмертного полка» под песню «О героях былых времён» из фильма «Офицеры», — сообщил председатель регионального штаба общественно-патриотического движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.

Проведение праздничного артиллерийского салюта 9 мая планируется с двух площадок: стадиона им. Ленина и арены «Ерофей».

Как сообщил на заседании оргкомитета зампред краевого правительства Евгений Никонов, в этом году на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны направлено 67 млн рублей. По решению Михаила Дегтярева в этом году в 10 раз — с одной до десяти тысяч рублей увеличены выплаты участникам, инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ. Всего их 359 человек. Труженики тыла получат по 3000 рублей, эту же сумму дадут тем, кто был совершеннолетним узником фашизма. По тысяче рублей получат дети военного времени. Все выплаты должны пройти до 1 мая.

Всего в Хабаровском крае на сегодняшний день проживает 2214 ветеранов войны, в том числе 226 участников и инвалидов ВОВ.

На заседании оргкомитета также были вручены Благодарности Российского организационного комитета «Победа» за активное участие и подготовку празднования 75-й годовщины Победы, которые подписал руководитель аппарата Администрации Президента РФ Антон Вайно.