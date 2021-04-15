Администрация краевой столицы поддержала проект местного инвестора, готового вложить в него более 15 миллионов рублей. О предстоящих изменениях в дорожной инфраструктуре завода «Дальэнергомаш» рассказал их инициатор, генеральный директор ООО «ВМК Капитал» Дмитрий Козельский.

Грядущие перемены помогут разгрузить транспортный узел в районе улиц Ленина, Синельникова, Ленинградской, сделать комфортным въезд-выезд для жителей «Рабочего городка». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Район активно развивается: появился крупный торговый центр «ЭкоДом», востребованный у горожан. Мы заканчиваем реконструкцию еще одного – «Макси Молла» (он расположен в «Рабочем городке»). В нем будет все для культурного отдыха и приятного времяпровождения и, конечно, он станет точкой притяжения для хабаровчан и гостей города. Осенью этот ТРЦ заработает, и транспортные потоки устремятся в его направлении, а это – угроза возникновения коллапса, которую мы хотим ликвидировать заблаговременно. В настоящее время, чтобы попасть в микрорайон, нужно двигаться по улице Рабочий городок. В часы пик на ней образуются пробки. Узел Ленина – Ленинградская – Рабочий городок очень сложный. Мы решили инвестировать в развитие улично-дорожной сети на этом участке и создать 150-метровое примыкание к Ленинградской в районе улицы Ленина и Студенческого переулка. Это будет альтернативный путь, по которому хабаровчане смогут заехать в микрорайон и выехать из него на Ленинградскую. Администрация города идею поддержала и оказала содействие в рамках своих полномочий», — рассказал Дмитрий Козельский.

Инвестор выполнил проектирование объекта и ожидает положительного заключения экспертов по проекту, разрешение на использование земельного участка, а также согласовали вопрос по озеленению с городским управлением по охране окружающей среды и природных ресурсов.

«В ходе строительства дороги нам придется затронуть существующие зеленые насаждения, но мы примем все меры к тому, чтобы максимально сохранить деревья и компенсировать посадки, которые сберечь не удастся. Речь идет о тридцати липах, которые растут сейчас вдоль улицы Ленинградской. Два десятка из них мы пересадим на пустующий сейчас островок по улице Синельникова, расположенный напротив сквера «Узы дружбы» по улице Ленинградской. Там мы разобьем и засеем газоны, проложим пешеходные дорожки – создадим благоустроенную зону. Эти затраты компенсируют ущерб от сноса остальных деревьев, с которыми все-таки придется расстаться. В ближайшие время намерены получить разрешение на строительство примыкания и приступим к работам», — сообщил Дмитрий Козельский.

«Город застраивается, в нем появляются новые объекты, являющиеся местами особого притяжения людей, прокладываются новые дороги. Российским законодательством предусмотрена возможность сноса деревьев для осуществления строительства, прокладки подъездных путей и сетей при условии возмещения ущерба, причиненного зеленым насаждениям. В случае со строительством примыкания к Ленинградской, такой компенсацией станет благоустройство территории по улице Синельникова. Перенос туда деревьев и прочие работы по ее облагораживанию инвестор берет на себя и будет осуществлять за счет собственных средств. Созданный им зеленый островок, дальнейший уход за которым предприятие также гарантирует, композиционно дополнит сквер «Узы дружбы», расположенный по соседству, который в этом году приведут в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», — прокомментировала ситуацию начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.

По словам Дмитрия Козельского, старт дорожного строительства намечен на 15 мая, а сдача примыкания «под ключ» — на август-сентябрь 2021-го. В первую очередь дорожные строители займутся пересадкой лип, потом — переносом сетей, а в июне приступят к земляным работам. Проектом предусмотрены две дорожные полосы – торможения и разгона. Движение по ним будет беспрерывным: ни светофоров, ни пешеходных переходов. Те, кто захочет ехать в сторону вокзала и те, кому понадобится въезд-выезд в микрорайон «Рабочий городок», смогут это сделать в равной степени беспрепятственно и плавно влиться в автомобильный поток по улице Ленинградской.

Напомним, что в этом году в Хабаровске будет разрублен еще один транспортный «гордиев узел»: масштабная реконструкция ожидает участок улично-дорожной сети в районе улиц Воронежской, Шелеста и Большой. Она пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) и обойдется почти в 40 миллионов рублей.