При поддержке региональных и городских властей в краевой столице его проводит Сбер. «Зеленый Марафон» — это спортивный и социальный проект Сбера, который проходит с 2012 года по всей России более чем в 60 городах и ежегодно собирает свыше 120 000 человек.

«Мы особенно гордимся тем, что в нем участвуют не только спортсмены-любители и профессиональные спортсмены (в том числе, призеры Олимпийских игр), но и члены паралимпийской сборной России, атлеты с ментальными нарушениями, участники с ограниченными возможностями здоровья. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему», — отмечают организаторы.

В 2021 году «Зеленый Марафон» будет посвящен Дню Эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды (ООН) и пройдет 5 июня в 180 городах России. Проект будет реализован при поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее» во всех регионах страны. Для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и другие спортивно-развлекательные активности, программа «Зеленого Марафона» дополнится социальными и благотворительными акциями, направленными на экологическую тематику.

В Хабаровске на «Зеленом Марафоне» профессиональным спортсменам и любителям традиционно предлагается основная символическая дистанция: 4,2 км. Для зрителей и болельщиков запланированы праздничные концерты и другие спортивно-развлекательные активности, программа мероприятия дополнитсяэкологическими акциями. «Зеленый марафон» будет проведен с неукоснительным соблюдением необходимых санитарных норм (наличие масок и перчаток у участников и организаторов, обеспечение санитайзерами и т.д.). Площадкой «Зеленого марафона» традиционно выбрана парковая зона стадиона им. Ленина. Заметим особо, что каждый из «марафонцев» должен иметь при себе справку от врача о том, что допущен к забегу, и предъявить ее перед стартом. В рамках праздника запланированы концерты, социальные и экологические акции.

Список городов и условия участия размещены на сайте «Зеленого Марафона». Там же все желающие могут пройти регистрацию: она уже открыта.