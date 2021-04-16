В Хабаровском крае продолжается реализация мер, направленных на развитие сельского хозяйства. Одна из них – поддержка сельскохозяйственных кооперативов. По итогам конкурса на предоставление гранта на развитие материально-технической базы победителем признан кооператив «Благодатное», расположенный в Хабаровском районе.

По данным министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, на сегодняшний день в кооператив «Благодатное» входит 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, у которых насчитывается порядка 180 голов крупного рогатого скота. Все они занимаются производством молока и молочной продукции. Выигранный грант, в размере 19,86 млн рублей кооператив потратит на покупку модульного цеха по переработке молока, а также и сельскохозяйственной техники.

Модульный цех позволит перерабатывать до пяти тонн молока в сутки. Планируется создать дополнительно семь рабочих мест. В настоящее время подготовлена площадка для монтажа, подведена вода и электричество. Запуск цеха запланирован на конец июля 2021 года.

— В 3 квартале 2021 года мы планируем провести два конкурса на предоставление субсидий сельскохозяйственным кооперативам на возмещение части затрат на их создание и развитие. В результате мы рассчитываем, что прямая финансовая поддержка позволит обеспечить прирост объема реализованной продукции у получателей субсидий на 10 % ежегодно, — сообщили в минсельхозе края.

В Хабаровском крае действует 47 сельскохозяйственных кооперативов. Один из них создан в 2021 году. Деятельность большинства из них направлена на развитие животноводства, в том числе производством молочной продукции. В прошлом году в региональном бюджете на развитие кооперации было предусмотрено 36,5 млн. рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено 48,3 млн рублей. Планируется оказать помощь не менее пяти сельскохозяйственным организациям.