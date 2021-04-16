О ситуации с заболеваемостью вирусными заболеваниями рассказали в горздраве. По словам консультанта отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Екатерины Царевой, с 5 по 11 апреля в городе зафиксировано 166 случаев заражения внебольничной пневмонией. Больше всего заболевших в возрастных группах от 0 до 2 лет — 31 случай, от 40 до 64 лет — 39 больных, старше 65 лет — 52 заразившихся. Госпитализировано 102 человека.

«Всего с начала года в краевой столице пневмонией заболели 6964 горожанина. По итогам марта зафиксирован 741 случай заражения. Среди заболевших преобладает бактериальная форма заболевания пневмонией», — отметила Екатерина Царева.

Также она рассказала, что на минувшей неделе зарегистрирован 3261 случай заболевания ОРВИ. Чаще всего ей болеют малыши до двух лет и ребята в возрасте от 3 до 6 лет. Общий уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 15,1%. В горздраве отмечают, что на сегодняшний день в городе не зафиксировано случаев заболевания гриппом, хотя в прошлом году в марте было 94 случая.

Напомним, что в Хабаровске продолжается вакцинация от коронавируса. Привиться могут все взрослые. Для этого нужно быть здоровым, записаться на прием, иметь паспорт и полис ОМС.