Михаил Дегтярев сегодня побывал в центре занятости населения города Хабаровска. Глава региона познакомился с коллективом учреждения и одновременно пообщался с одной из своих подписчиц в соцсетях.

Анна Алиева обратила внимание врио губернатора, что действовавшая в предыдущие два года программа переобучения женщин с маленькими детьми завершилась. Однако спрос на такую поддержку есть. Михаил Дегтярев несколько дней назад позвонил хабаровчанке, обсудил с ней детали возможной помощи. Тогда же он предложил Анне отправиться вместе с ней в центр занятости, что и сделал сегодня.

— Мы подсчитали, около 2 200 человек сможем переобучить в этом году, — уточнил глава региона.

Михаил Дегтярев сообщил, что уже ведется работа по утверждению образовательных программ. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование смогут женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и неработающие женщины с детьми дошкольного возраста.

— Проблема действительно глобальная. Это направление пользуется огромным спросом среди мам с детьми. Сейчас новая программа разработана, она до 2024 года. Изменен порядок подачи заявок, Анна Алиева стала одной из первых, кто опробовал новую систему, — сообщила директор КГКУ «Центр занятости населения по Хабаровску и Хабаровскому району» Елена Даниленко.

Как проинформировали в краевом комитете по труду и занятости населения, категории граждан, имеющих возможность пройти переобучение по такой программе, дополнительно расширены. Например, подать заявку на участие в ней могут лица предпенсионного возраста.

Для организации обучения определены федеральные операторы: НКО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»», ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГБОУ высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Срок обучения может составлять от трех недель до трех месяцев.

Отметим, что сегодня же Михаил Дегтярев в торжественной обстановке поздравил лучших работников государственной службы занятости населения с 30-летием службы. Она была создана 19 апреля 1991 года для реализации государственной политики занятости населения и обеспечения гражданам соответствующих гарантий на территории Российской Федерации на базе действующих центров по трудоустройству, переобучению и профориентации населения. Закон о занятости установил основополагающие правила для защиты прав всех трудоспособных граждан, принципы социальной защиты россиян от безработицы. На территории Хабаровского края работают 14 центров занятости населения.

— Результативность деятельности краевой службы занятости подтверждают цифры. За три десятилетия более 460 тысяч безработных жителей края были трудоустроены, а, значит, нашли свое место в жизни и обрели уверенность в завтрашнем дне. На протяжении нескольких лет Хабаровский край демонстрирует один из самых низких показателей безработицы в Дальневосточном федеральном округе и в Российской Федерации, — подчеркнул глава региона. — Время ставит перед нами новые серьезные задачи. В рамках национального проекта служба занятости переживает новую веху своего развития. Модернизированные кадровые центры позволят повысить эффективность оказания государственных услуг, и Хабаровский край находится в авангарде этих преобразований.

СПРАВОЧНО:

В 2020 году в рамках реализации программы «Содействие занятости населения Хабаровского края» государственная услуга по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников оказана 51 тыс. граждан и 7,6 тыс. работодателей. Трудоустроено при содействии органов службы занятости 14,1 тыс. человек. Проведено 93 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняло участие 2,5 тыс. человек. 89 безработных граждан организовали собственное дело, в том числе 87 человек открыли собственное дело с получением единовременной финансовой помощи из средств краевого бюджета. В 2020 году по направлению органов службы занятости населения края профессиональным обучением охвачено 1 030 безработных граждан и незанятых граждан пенсионного возраста.