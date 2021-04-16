Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах края – одно из приоритетных направлений работы НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта». Напомним, что согласно требованиям техрегламента таможенного союза, подъемники, которые не соответствуют его нормам, должны подлежать обязательной остановке к 15.02.2025 года. Чтобы этого не допустить, фонд применяет новую систему расчета с подрядчиками – в рассрочку. Замена лифтового оборудования с отсрочкой платежа одобрена Минстроем России. В настоящее время в крае готовится конкурсная документация на аукцион для обновления 230 лифтов на новых условиях.

— Еще одним плюсом данной системы, является то, что отсрочка позволяет высвободить средства на другие работы. Так, в этом году высвободилось 120 млн рублей. Благодаря этому сверх плана организованы аукционы по ремонту 46 крыш в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, которые стояли в очереди на 2022 и 2023 годы. Таким образом, рассрочка для обновления лифтового хозяйства в крае позволяет не только ускорить замену подъемников, но и за счет высвободившихся средств выполнить работы по капитальному ремонту сверх плана и раньше установленных сроков, — рассказала директор НО «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» Алена Сидорова.

Отметим, сегодня в Хабаровском крае насчитывается порядка 4461 лифтов в 1354 многоквартирных домах, часть которых устарела. К началу 2021 года Фонд капремонта обновил 1751 подъемник в 582 МКД края на 3,3 млрд рублей.