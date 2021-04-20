Мероприятия дорожной карты флагманского инвестпроекта по созданию в Хабаровске технопарка обсудили предприниматели, эксперты, представители профильных министерств и вузов. Заседание проектной группы прошло под руководством и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максима Тарасова.

— Для реализации проекта разработана и утверждена дорожная карта, идет работа по ее исполнению. Под технопарк определен земельный участок, который находится в границах улицы Воронежской неподалеку от двух ведущих вузов края: ТОГУ и Академии экономики и права. Площадь земельного участка — 3,5 га, площадь технопарка — около 5000 кв. метров, – рассказал Максим Тарасов.

Предполагается, что основными направлениями деятельности технопарка станут: аудиовизуальный и анимационный контент «creative-парк», информационные технологии и разработка программного обеспечения «it-парк».

Как было отмечено на заседании, бизнес быстро отреагировал на предложенные направления: потенциальными резидентами уже сформирован пул из первых 30 проектов. Отбор интересных предложений ведется и на уровне стартапов.

Важнейшей функцией технопарка, по мнению участников проектной группы, является концентрация небольших инновационных компаний в едином комплексе. Синергия достигается за счет размещения оборудования коллективного пользования, центров сертификации, инжиниринга, поддержки экспорта и других значимых для резидентов элементов. Не менее важно непосредственное общение резидентов, создание творческой атмосферы. Это прямой путь к будущей кооперации, возникновению совместных амбициозных проектов. При этом ключевую роль в формировании новой бизнес-среды играет система образования. Именно она должна стать тем якорем, который удержит молодежь от отъезда из региона.

— По числу выпускников школ, которые выразили желание поступать в вузы своего региона, у Хабаровского края самый высокий показатель по Дальнему Востоку: 69 %. Но чтобы закрепить молодежь в регионе по окончании вузов, надо создавать хорошие условия. И технопарк как раз поработает на это: творческим ребятам будет, куда обратиться со своими стартапами, — подчеркнул ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

По предварительным расчетам, стоимость проекта по созданию технопарка — около 625 млн рублей. При этом благодаря работе правительства края вопрос финансирования проекта частично решен.

— Заключено соглашение с Минэкономразвития РФ о предоставлении субсидии на создание технопарка в размере 250 млн рублей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», причем эти деньги уже зарезервированы в нацпроекте. Сейчас идет работа с федеральными министерствами по получению дополнительных средств из федерального бюджета и одновременно – с потенциальными частными инвесторами в крае, — отметил Максим Тарасов.