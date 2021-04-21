В главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края поступило обращение от собственников помещений одного из многоквартирных домов Хабаровска. Люди заявили о том, что, по их мнению, счета за электроэнергию выставляются некорректно. Плата за потребленное электричество на общедомовые нужды, по расчетам жильцов, завышается. Об этом жители дома ранее сообщали в ресурсоснабжающую организацию, но добиться снижения тарифа им не удалось.

— Наши специалисты провели проверку и установили, что МКД оборудован общедомовым прибором учета электрической энергии, который дифференцирован по двум зонам суток. При этом все жилые помещения оснащены индивидуальными счетчиками, дифференцированными по трем зонам суток. То есть прибор ресурсной организации был неправильно запрограммирован, из-за чего у жильцов и возникала переплата. В итоге мы выдали предписание на устранение этого несоответствия. В результате жителям удалось произвести перерасчет, а начисление платежей было отрегулировано, — пояснил заместитель начальника управления государственного жилищного надзора Олег Кустов.

Специалисты ведомства подчеркнули, что аналогичные случаи, к сожалению, сейчас не редкость. С начала этого года главное управление регионального госконтроля помогло разобраться в 38 подобных ситуациях.

Жителям региона рекомендуют следить за своими начислениями платы за ЖКУ, сверять фактические цифры потребления и данные в квитанциях. В случаях, когда есть признаки некорректного начисления платы за коммунальную услугу, можно обращаться в главное управление для проверки. Сделать это можно несколькими способами: лично с заявлением либо через портал Госуслуг, через «ГИС ЖКХ», а также через сайт «Голос 27».