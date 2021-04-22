В центрах социальной поддержки населения края отмечается прирост посетителей, желающих оформить бесконтактную банковскую карту «МИР» для оплаты льготного проезда. Еженедельно специалисты принимают порядка двухсот заявлений. За два месяца этот способ оплаты выбрали около 3,5 тысячи человек.

Напомним, в Хабаровском крае пожилые люди, школьники из многодетных семей, а также инвалиды имеют право на льготный проезд на общественном транспорте городского и пригородного сообщения. В качестве платежного инструмента они могут оформить как социальную транспортную карту (СТК), так и банковскую карту «МИР».

В первом случае для СТК ежемесячно установлен лимит бесплатного проезда, в зависимости от льготной категории. Для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла он составляет 1020 руб.; для ветеранов труда и военной службы, граждан пожилого возраста и школьников из многодетных семей – 1000 руб.; для федеральных льготников – 300 руб. В случае использования карты «МИР» по итогам месяца выплачивается компенсация в рамках установленных лимитов. Так, в марте возврат за льготный проезд получили более 110 льготников на сумму 376,9 тысячи рублей, в апреле — 2000 льготников на сумму 644,3 тысячи рублей.

Заявления на выдачу карт «Мир» или СТК принимают в центрах соцподдержки населения по месту жительства (без записи). Оформить их можно в том числе почтовым отправлением, либо через стационарный ящик. Заявление можно также подать через МФЦ или посредством сайта uslugi27.ru.