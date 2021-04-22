Хабаровский край готовится к Общероссийскому субботнику. В этом году он состоится 24 апреля. Одной из основных территорий станет природный парк краевого значения «Питомник имени Лукашова».

Напомним, питомник вошел в число флагманских проектов региона. Природный парк краевого значения находится в черте краевой столицы, на территории Железнодорожного района, однако его состояние требует серьезного внимания, как в части перспективного развития, так и в вопросах приведения в порядок. 24 апреля всех неравнодушных приглашают присоединиться к генеральной уборке питомника.

— Традиционно субботники в крае проводятся весной и осенью. Последние годы они проходят в рамках акции «Зеленая весна», инициаторами которой являются: экологический фонд им. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. Приглашаем всех жителей края в эту субботу выйти на улицу, навести порядок. Также можно присоединиться к уборке прибрежных территорий. К слову, в прошлом году, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», наш регион в два раза превысил ранее заявленные показатели, как по количеству участников, так и по протяженности убранной береговой зоны, — сообщил первый заместитель министра природных ресурсов края Андрей Стрельников.

Помимо уборки во время субботника, в городах и селах края благоустроят общественные и дворовые территории: высадят деревья и декоративные кустарники, приведут в порядок уличную мебель. Коммунальщики займутся ликвидацией несанкционированных свалок и мест сбора жидких бытовых отходов, а жилищные организации – очисткой мусоропроводов, чердаков и подвалов. Кроме того, накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется привести в порядок памятники, обелиски и мемориалы.

Весенняя санитарная очистка и благоустройство продолжатся в Хабаровском крае до 12 июня. А уборка водных объектов и прибрежных зон продлится в течение теплого времени года. Напомним, в прошлом году власти края отменили участие жителей в весеннем субботнике из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако двухмесячник санитарной очистке все равно состоялся. Уборку выполнили силами предприятий отрасли ЖКХ и служб благоустройства.