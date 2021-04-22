Он стартовал 1 апреля и продлится до 31 мая.

Как рассказала заместитель начальника отдела городского управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилфонда Марина Марченко, в рамках двухмесячника по санитарной очистке города ликвидировано 82 свалки, наведен порядок на 69 бесхозных территориях, убрано 1702 придомовых территории, проведен ремонт 10 спортивных площадок.

«Активное участие в наведении прядка принимают студенты, учащиеся школ, коллективы предприятий, военнослужащие, работники ГСК, управляющих компаний, сотрудники администрации и другие. В разных мероприятиях уже задействовано более 11 тысяч человек», — рассказала спикер.

Также она отметила, что планы на субботник, запланированный на 24 апреля, были скорректированы с поправкой на погоду. Масштабная уборка города пройдет во вторую половину пятницы, а на выходных упор будет сделан на вывоз мусора на МПС «Северная». Второй субботник запланирован на 22 мая. В планах — продолжение уборки дворов и общественных пространств, а также высадка молодых деревьев.

Напомним, что в 2020 году в ходе двухмесячника по санитарной очистке города было разобрано и вывезено 213 несанкционированных свалок – вдвое больше намеченного.