Президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию затронул тему развития регионов. По словам главы государства, движения вперед не будет, если территории сталкиваются с такой проблемой, как рост госдолга. Он также поручил Правительству до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов.

— Летом детально обсудим их на заседании Государственного Совета и обязательно с учётом тех первоочередных решений, о которых сейчас тоже скажу. Прежде всего, надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю здесь следующее: весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Напомню, что срок погашения таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года, — заявил Владимир Путин.

При этом реструктуризацию накопленной задолженности необходимо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик, отметил Президент.

— Инициативы Президента РФ Владимира Путина по снижению долгового бремени регионов крайне актуальны для Хабаровского края. Снижение уровня коммерческой задолженности позволит существенно сократить расходы на обслуживание государственного долга края, а высвободившиеся средства направить на обеспечение сбалансированности бюджета края, исполнение социально значимых обязательств перед его жителями, — отметил министр финансов края Валентин Костюшин.

Он также подчеркнул, что край примет активное участие в реализации предложений главы государства по повышению устойчивости региональных финансов.