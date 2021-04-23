Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил с предложением перенести все испытания тепловых сетей на более поздний срок.

В ходе корректировки сводного годового плана источников тепловой энергии и сетей на 2021 год работы, запланированные на апрель, были перенесены на середину мая.

Так, испытания на определение тепловых потерь по зоне ТЭЦ-3 (ТМ-31 и ТМ-33) пройдут с 11 по 13 мая. От горячего водоснабжения будут отключены потребители частично в Краснофлотском, Железнодорожном и Центральном районах. Параллельно проведут опрессовку сетей зоны ТЭЦ-2 (Без ГВС частично останутся жители Кировского, Центрального и Индустриального районов).

Испытания на ТЭЦ-1 (ТМ-11 и ТМ-19) будут проведены в два этапа с 17 по 21 мая. Горячая вода на это время будет отсутствовать у потребителей сел Ильинка и Ракитное, микрорайона Хабаровск-2 и ряда улиц.

С 17 по 23 мая пройдет текущий ремонт котельной в Волочаевском городке (микрорайон на ул. Подгаева). Заключительный этап — еще одна проверка теплосетей зоны ТЭЦ-3. Ее проведут с 24 по 26 мая.

«План проведения испытаний энергетиками Хабаровских тепловых сетей был скорректирован после предложений администрации города и энергетиков, с учетом погодных условий», — рассказал главный специалист управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска Андрей Унтерберг.

Также он отметил, что после завершения проверки трубопроводов в городе стартует летняя ремонтная кампания по подготовке коммунального хозяйства к очередному отопительному сезону.

Напомним, что в 2021-м году в Хабаровске будет восстановлено более шести километров магистральных теплосетей.