Хабаровский ТЮЗ и драматический театр Комсомольска-на-Амуре получат федеральную поддержку на постановку новых спектаклей. Накануне стали известны итоги конкурса грантов, который проводился в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Прием заявок на поддержку по обновлению репертуара был объявлен в начале апреля. Одна из задач – познакомить творческие коллективы с новой отечественной и европейской драматургией и молодыми, но уже известными российскими режиссерами, привлечь в театры новых зрителей. Грантополучатели – театры Дальневосточного федерального округа.

В этом году в конкурсе участвовали 15 театров Дальневосточного федерального округа, конкурсное жюри приняло решение выделить деньги пяти из них. Так в Хабаровском ТЮЗе на средства гранта режиссер Иван Пачин поставит спектакль «Джаггер, Джаггер» по Фриду Нильсону. Драматический театр Комсомольска-на-Амуре получит поддержку на постановку «Война ещё не началась» современного автора Михаила Дурненкова. Режиссером спектакля выступит Георгий Сурков.

Также в числе победителей Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева, Камчатский театр драмы и комедии и Амурский областной театр драмы.

Отметим, в прошлом году ТЮЗ и комсомольский драмтеатр уже получали гранты на обновление репертуара. В городе Юности зрителю представили постановку «Зулейха открывает глаза» по роману Гюзель Яхиной, а в Хабаровске — спектакль-путешествие «Джордж и тайны Вселенной» по книге Стивена и Люси Хокинг.

Программа развития театрального искусства на Дальнем Востоке действует с 2019 по 2022 годы по инициативе художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова. Она включает в себя систему поддержки постановок спектаклей лучших молодых режиссеров России.