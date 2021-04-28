Подведены итоги конкурса грантов работодателям на оборудование специальных рабочих мест для инвалидов. В этом году краевую поддержку получат три работодателя, которые планируют трудоустроить пять человек с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.
Согласно порядку предоставления государственной поддержки, на одно рабочее место выделяется до ста тысяч рублей. Деньги могут быть направлены на закупку компьютерной техники, дополнительного освещения и другого оборудования, необходимого для комфортной работы инвалидов.
По итогам конкурса грантов одно рабочее место будет оборудовано в хабаровской школе-интернате № 2. Еще одно — в детском доме № 5 Хабаровск. Также грант на оборудование трех рабочих мест получит Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум им. Героя Советского Союза В.В. Орехова.
Отметим, в прошлом году одним из участников конкурса стал Хабаровский технологический колледж. Здесь было оборудовано специальное рабочее место повара по изготовлению полуфабрикатов. С 1 декабря прошлого года специалист приступил к работе.
Эта запись была опубликована 28.04.2021в 17:15. В рубриках: Общество.
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