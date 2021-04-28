Сегодня вице-мэр краевой столицы Игорь Михайловский провел рабочее совещание по вопросам ремонта и содержания остановочных пунктов. В нем приняли участие руководители профильных подразделений мэрии, эксперт Общественной палаты Хабаровская София Копылова, а также председатель городского Совета по предпринимательству Андрей Веретенников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, администрация города ежегодно проводит работу по приведению остановочных пунктов в нормативное состояние в рамках выделенного финансирования. В этом году к решению проблемы подключилась Общественная палата города Хабаровска, которая заострила внимание на неудовлетворительном состоянии некоторых пунктов.

«Сейчас решение этого вопроса на особом контроле с нашей стороны. С помощью частных организаций нам удалось восстановить остановки «39 магазин» и «Пограничный институт». В рамках муниципального контракта установят новые конструкции на остановках «Запарина», «Малиновского», «Судоверфь», «Парк Гагарина» и «Нововыборгской» в обоих направлениях. Помимо этого, по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы на 19 остановочных пунктах. Кроме этого, заказаны стекла для восстановления разбитых вандалами «умных остановок». Также хочу отметить, что в рамках санитарного двухмесячника сотрудниками районных комитетов проведена очистка и покраска точек ожидания транспорта», — рассказал Александр Васильев.

Вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский обратил внимание участников совещания, что по поручению мэра Сергея Кравчука в городе разработана дорожная карта по обновлению и содержанию остановок общественного транспорта. В соответствии с намеченными планами сейчас ведется ревизия всех павильонов с составлением дефектной ведомости.

«В городе назрела необходимость монтажа более современных навесов. В техзадание для подрядчиков можно включать какие-то конкретные предложения. Наверное, постепенно нужно уходить от использования профнастила. Можно использовать какие-то другие материалы, но в тоже время мы не должны забывать о практичности и антивандальных свойствах замены», — отметил он.

Председатель городского Совета по предпринимательству Андрей Веретенников отметил, что бизнес, ведущий работу на территории остановок, должен нести ответственность не только за свою точку, но и за прилегающую территорию. По его мнению, чтобы добиться большего порядка, необходимо дополнять нормативные акты четкими параметрами, которые будут регулировать внешний вид торговых точек.

Подводя итог встречи, стороны договорились вынести вопрос на суд предпринимательского сообщества для получения конструктивных предложений. Также прозвучало предложение более широко привлекать к решению этого вопроса Общественную палату Хабаровска, которая сможет обобщить и презентовать наработки других городов по данной теме.

Напомним, что вандалы регулярно покушаются на объекты благоустройства в Хабаровске, в том числе — на остановочные павильоны.