С начала пандемии часть хабаровчан пересмотрела покупательские приоритеты: стали следить за скидками и делать ставку на качество товаров, планируют начать путешествовать не раньше чем через год, а также — откладывают крупные покупки «до лучших времен».

Спустя год после начала пандемии четверть жителей региона покупают реже и стали больше следить за скидками, 20% покупают реже, но делают ставку на качество товаров, а почти 70% опрошенных отложили крупные покупки «до лучших времен». Об этом сообщает аналитический проект TinkoffData на основании всероссийского опроса 7 000 жителей крупных городов. При этом, по данным TinkoffIndex, потребительская активность хабаровчан за неделю с 18 по 24 апреля 2021 года выросла на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

На вопрос о том, как изменились расходы, 26% респондентов ответили, что расходы не изменились, 19% остались в том же бюджете, но изменили категории трат, 24% тратят меньше и стремятся откладывать деньги, треть ответивших тратит больше, чем до пандемии.

Одна из причин увеличения расходов — рост цен. Так, по данным Росстата в среднем цены на товары, входящие в потребительскую корзину, по Хабаровскому краю выросли почти на 12% с февраля 2020 по февраль 2021 года. При этом размер прожиточного минимума, по данным Росстата, за аналогичный период в среднем по региону с прошлого года увеличился на 5,4%.

По данным Росстата за период с февраля 2020 года по февраль 2021 года, самый высокий рост показали морковь (+58,6%), сахар (+41,7%) и картофель (+41,1%). Примерно на уровне допандемийных цен остались свинина (+0,8%) и масло сливочное (+1,8%). При этом снизилась цена на рыбу мороженую разделанную: -7,6%.

По данным TinkoffIndex, за неделю с 18 по 24 апреля по сравнению с предыдущей неделей (11-17 апреля) выросли расходы на путешествия: хабаровчане потратили на железнодорожные билеты на 17%, а на отели – на 2% больше.

Несмотря на рост спроса на внутренний туризм и открытие некоторых стран для путешествий, пока траты на туры, отели, авиа- и ж/д билеты не достигли уровня 2019 года. Однако разница сокращается: например, в 2020 году по сравнению с 2019 годом разница трат на отели составляла более 40%, в 2021 году она снизилась до 20%.

Еще больше сократился разрыв в ж/д билетах и пакетных турах по сравнению с допандемийными показателями. По данным опроса, 17% респондентов после снятия ограничений в первую очередь потратили деньги на путешествия.

Полный график индекса потребительской активности по регионам, динамику затрат россиян по более чем 40 категориям товаров, прирост трат в каждом регионе и другие данные можно посмотреть на сайте TinkoffIndex. Индекс учитывает информацию о финансовых операциях в онлайне и офлайне более 13 млн клиентов экосистемы Тинькофф во всех регионах России (физические лица-клиенты розничного банкинга и более 600 000 компаний — клиентов Тинькофф Бизнеса и эквайринга Тинькофф).

Изменения потребительских трат по категориям рассчитаны как разница расходов 18-24 апреля по сравнению с предыдущей неделей (11-17 апреля) 2021 года.