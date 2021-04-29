С 1 мая в Хабаровском крае запускают новую программу поддержки предприятий «Развитие промышленного производства». Она разработана министерством промышленности края совместно с краевым фондом развития промышленности. По программе предприятия малого и среднего бизнеса смогут получать льготные займы на развитие производства. Минимальный размер такого займа – 5 млн рублей, ставка по нему варьируется в диапазоне от 1% до 5 % годовых.

— Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 21 апреля поручил органам исполнительной власти разработать дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В Хабаровском крае эти меры уже разработаны – такую задачу поставил перед правительством края врио губернатора Михаил Дегтярев. И на днях мы запускаем новую программу льготных займов для предпринимателей от 5 до 20 млн рублей, — отметил министр промышленности края Сергей Денисенко.

По его словам, опыт работы краевого фонда развития промышленности показал, что такая форма финансовой поддержки будет востребована у местных предпринимателей. До этого, из-за жестких требований стандартов федерального фонда, поддержку они могли получить только в виде займа от 20 млн рублей и исключительно на приобретение оборудования и лицензий.

Так, по линии федерального фонда 2020-м году были одобрены займы ООО «Восточная торговая компания» на развитие в поселке Хор деревоперерабатывающего производства (47,2 млн рублей), ООО «Дальстальиндустрия» – на организацию в Комсомольске-на-Амуре производства металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования (270 млн рублей). В феврале этого года поддержан на 27 млн рублей проект «Рустранс ДВ» по увеличению в Хабаровске деревоперерабатывающих мощностей.

Новая мера поддержки будет полезна предпринимателям, заинтересованным в получении займа в сегменте до 20 млн рублей. Средства по новой программе они смогут направить на разработку продукта или технологии, подготовку технико-экономического обоснования и сертификацию, приобретение и монтаж оборудования, вспомогательной техники, инжиниринговые услуги, приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, частично на приобретение недвижимости и строительные работы.

Получателями займов могут стать предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в обрабатывающих отраслях края за исключением пищевой промышленности.

Напомним, Фонд развития промышленности Хабаровского края был учрежден при поддержке Минпромторга России в декабре 2017 года и стал первым подобным институтом финансовой поддержки модернизации действующих и организации новых производств на Дальнем Востоке. С 2017 года фондом одобрены займы на сумму почти в 1 млрд рублей. Средства пошли на организацию в крае выпуска турбинных лопаток, топливных гранул и брикетов, металлоконструкций, шпона, фанеры, одноразовой посуды, древесного угля, агрохимикатов и другие проекты.