Обновленные правила государственной регистрации самоходных машин и других видов техники вступили в действие с этого года. Теперь зарегистрировать транспортное средство можно без привязки к месту прописки. Об основных изменениях рассказали в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования правительства края.

— С 2021 года владелец техники может зарегистрировать ее в любом месте пребывания в пределах субъекта РФ. При этом правилами вводится запрет поставки на учет самоходной техники несовершеннолетним лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Также ограничено количество лиц, указанных в свидетельстве о регистрации в качестве собственника. Им может выступать только одно лицо, — отметил начальник управления государственного технического надзора главного управления Олег Лотфуллин.

Изменениями также дается право на приостановление госрегистрации в случае утраты регистрационных документов или возникновения сомнений в их подлинности. К примеру, это может касаться несоответствия номеров в документах фактическим номерам. Предусмотрен и переход на электронные паспорта самоходных машин. Получить такую выписку можно будет через «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Собственники ранее оформленных машин по своему желанию смогут заменить паспорт на бумажном носителе на электронный. Эти изменения вступят в силу с 1 ноября 2021 года.

— Регистрации подлежит ТС, на которую оформляются паспорта самоходных машин, то есть техника, которая оборудована двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более 50 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Это тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, а также прицепы к ним. В свою очередь, гоночные автомобили, мотоциклы, мотоблоки, а также транспортные средства, собранные в индивидуальном порядке из запасных частей и агрегатов (велосипеды с подвесным двигателем, самоходные газонокосилки, детские электромобили, моноколеса и вся садовая техника, которая имеет двигатель), органами Гостехнадзора не регистрируется, — пояснил Олег Лотфуллин.

В связи с вступившими в силу изменениями, заводы изготовители должны оформлять электронные паспорта самоходных машин. Поэтому неиспользованные до 1 ноября 2021 года бланки паспортов, являющиеся документами строгой отчетности, подлежат сдаче в органы гостехнадзора по месту их регистрации. Главное управление просит собственников и владельцев самоходных машин обратить внимание и учесть данные изменения при обращении для получения госуслуг.