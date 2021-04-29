Новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в терминале внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск. Услуга доступна только гражданам Российской Федерации при предъявлении паспорта, полиса обязательного медицинского страхования или СНИЛС. Хабаровск стал первым городом на Дальнем Востоке, где пассажирам ставят такие прививки.

После прививки обратившийся в Пункт вакцинации получает сертификат профилактических прививок с соответствующей отметкой. Дополнительно информация о вакцинации от коронавируса вносится в федеральный регистр, после чего данные о прививке будут отражены в личном кабинете на портале «Госуслуги». Это дает возможность поставить вторую прививку в любом другом месте, например, в поликлинике по месту жительства или в иных пунктах вакцинации.

— Мы ежедневно наращиваем темпы вакцинации против коронавируса. На сегодняшний день привито более 78 тысяч человек. Открытие пункта вакцинации в аэропорту — важное решение. Здесь могут сделать прививку граждане, вылетающие как в северные районы края, так, и в другие регионы страны. Нужно понимать, что человек, например, сделавший первый компонент вакцины в нашем аэропорту, может пройти ревакцинацию в любом другом месте, — отметила главный внештатный специалист по проблемам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ в ДФО Анна Кузнецова.

Проект реализован международным аэропортом Хабаровск совместно с министерством здравоохранения Хабаровского края. Вакцинацию граждан проводят специалисты КГБУЗ «Клинико-диагностический центр» краевого минздрава. В качестве вакцины применяется препарат «Гам—КОВИД—Вак» («Спутник V»), разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

— Международный аэропорт Хабаровск заинтересован в недопущении распространения коронавируса, который существенно повлиял на состояние рынка авиационных перевозок, значительно сократив пассажиропоток аэропортов. Со своей стороны, мы реализуем весь комплекс необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность наших пассажиров. В аэропорту Хабаровск в свободном доступе размещены одноразовые маски и антисептические жидкости, нанесена разметка для социального дистанцирования, работает пункт экспресс-диагностики на Covid-19. Открытие пункта вакцинации от коронавируса – следующий важный шаг в нашей работе, который, уверен, принесет положительные результаты и будет востребован среди жителей и гостей Хабаровского края. Пункт вакцинации работает по будням – с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00, — рассказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Напомним, с начала кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции в Хабаровский край поступило 146 466 доз вакцины. Вакцинация организована в 38 медицинских учреждениях, работает 62 пункта вакцинации против COVID-19 и 6 мобильных пунктов, задействовано 78 выездных бригад.