В Городском дворце культуры состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного конкурса «Педагогический звездопад — 2021».

Творческое состязание проходило по 9 номинациям. Всего на конкурс поступило 105 заявок, из них в очный тур вышли 82 человека, по итогам которого определились 27 финалистов, а 9 педагогов стали участниками суперфинала. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Дипломы и денежные премии победителям вручил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Администрация Хабаровска большое внимание уделяет закреплению педагогических кадров в городе. На протяжении многих лет продолжается практика предоставления работникам этой сферы служебного жилья — ключи от служебных квартир получили 255 учителей. Более половины хабаровских преподавателей награждены государственными и ведомственными наградами. Мы гордимся работой наших педагогических коллективов: их ученики достигли хороших результатов по ЕГЭ, занимают высокие места на Олимпиадах разных уровней, а школы неоднократно входили в число лучших в стране. Это достойные результаты», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Почетное звание «Лучший учитель года» завоевала Елена Митрофанова, педагог начальных классов школы №30. Ее наградили дипломом, памятным знаком и денежной премией. Также почетные награды получили победители во всех 9 номинациях.

Напомним, что лучшим учителем региона в этом году стал педагог из Хабаровска. На краевом конкурсе победу одержал Дмитрий Морозов, преподаватель истории школы №38 краевой столицы.